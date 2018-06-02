Россия не допускает украинского консула к Кольченко

Александр Кольченко (фото - Антон Наумлюк, Радио Свобода)

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В очередной раз консул не может попасть к украинскому политзаключенному, который держит голодовку

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Россия отказала во встрече украинского консула с политзаключенным Александром Кольченко. Об этом сообщила спикер министерства иностранных дел Марьяна Беца в Twitter.

РФ мотивирует отказ тем, что Кольченко якобы является российским гражданином. В МИД Украины заявляют, что это нарушение всех норм.

Мать Кольченко рассказывала, что ее сына заставляют принять гражданство РФ и шантажируют родителями, которые остались в оккупированном Крыму.

31 мая Кольченко объявил голодовку с требованием освободить друга-узника РФ Олега Сенцова.

25 августа 2015 года суд в РФ приговорил Сенцова к 20 годам тюрьмы строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Кремль отказался передать его Украине, считая узника российским гражданином.