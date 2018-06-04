Россия отработала на учениях оккупацию стран Балтии: разведка

Во время масштабных осенних учений российской армии Запад-2017 страна-агрессор РФ отрабатывала действия по вторжению и оккупации стран Балтии. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий, пишет пресс-служба ведомства.
По его словам, основной целью этих учений было моделирование захвата территории прибалтийских стран и последующее недопущение туда войск стран-членов НАТО.
В то же время цель военных учений Альянса Saber Strike 2018, которые стартовали вчера в Польше, Латвии, Литве и Эстонии, - создание группировки войск для защиты территориальной целостности стран Балтии и Польши.
Смотрите также: В ФРГ стартовал танковый турнир, был "день открытых люков": видео
28 мая 2018 года Минобороны Польши опубликовало документ "Предложение о постоянном присутствии США в стране", в котором Варшава призывает Вашингтон разместить у себя бронетанковую дивизию с целью сдерживания России. Кремль тут же заявил о готовности "реагировать" на расширение инфраструктуры НАТО к границам РФ, а в Беларуси отметили, что в этом случае могут разрешить Кремлю разместить войска РФ на своей территории.