Россия отработала на учениях оккупацию стран Балтии: разведка

Военнослужащие страны-оккупанта РФ (фото - пресс-служба Минобороны РФ)

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Стартовавшие вчера учения военных стран-членов НАТО "Удар сабли-2018" призваны не допустить военной агрессии России против Альянса, считают в разведке

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Во время масштабных осенних учений российской армии Запад-2017 страна-агрессор РФ отрабатывала действия по вторжению и оккупации стран Балтии. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий, пишет пресс-служба ведомства.

По его словам, основной целью этих учений было моделирование захвата территории прибалтийских стран и последующее недопущение туда войск стран-членов НАТО.

В то же время цель военных учений Альянса Saber Strike 2018, которые стартовали вчера в Польше, Латвии, Литве и Эстонии, - создание группировки войск для защиты территориальной целостности стран Балтии и Польши.

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28 мая 2018 года Минобороны Польши опубликовало документ "Предложение о постоянном присутствии США в стране", в котором Варшава призывает Вашингтон разместить у себя бронетанковую дивизию с целью сдерживания России. Кремль тут же заявил о готовности "реагировать" на расширение инфраструктуры НАТО к границам РФ, а в Беларуси отметили, что в этом случае могут разрешить Кремлю разместить войска РФ на своей территории.