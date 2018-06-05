Россия проводит военные учения в Крыму и на границе с Украиной

Фото: mil.ru

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Учения военной авиации и флота агрессора пройдут в Крыму, на Кубани, в Ростовской области и в Краснодарском крае

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С 5 по 8 июня страна-агрессор Россия проводит военные учения при участии авиации и флота в аннексированном Крыму, на Кубани, в Ростовской области и в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Штурмовики Су-25СМ должны выполнить бомбометание по целям на авиационных полигонах, расположенных в Крыму и на Кубани. Впервые будут применены управляемые ракеты класса "воздух-воздух" в небе над крымским полигоном Опук по воздушным мишеням.

Также в учениях намерены задействовать средства ПВО в Крыму для отражения ракетного удара.

Как известно, в ходе масштабных осенних учений российской армии Запад-2017 страна-агрессор РФ отрабатывала действия по вторжению и оккупации стран Балтии.