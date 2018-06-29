Россия пытается навязать Сенцову свое гражданство - Денисова

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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По словам омбудсмена, страна-агрессор пытается навязать украинскому режиссеру Олегу Сенцову российское гражданство

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Россия пытается насильно навязать незаконно удерживаемому украинскому режиссеру Олегу Сенцову российское гражданство. Об этом говорится в заявлении уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой на официальном сайте.

"Российская Федерация пытается навязать ему насильно российское гражданство - как наказание. Странный подход. Гражданство должно быть привилегией, а не наказанием", - отметила она.

Также Денисова рассказала, что уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова отказала ей в посещении Сенцова на основании, что она не является гражданкой РФ.

"Вчера уполномоченная по правам человека Москалькова тоже отказала (в посещении, - ред.) на основании, что я не гражданка Российской Федерации. Было бы странно, если бы украинский омбудсмен была гражданкой Российской Федерации. Я - украинская крымчанка. Так же как и Олег Сенцов - украинский крымчанин", - подчеркнула Денисова.

Украина готова передать Российской Федерации 23 российских заключенных в обмен на 23 украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах, сообщила омбудсмен.

Ранее она обратилась к представителям администрации президента РФ из-за невыполения гарантий доступа к политзаключенным.