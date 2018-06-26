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26.06.2018, 19:53

Россия снова отказала Денисовой в посещении Сущенко

Россия снова отказала Денисовой в посещении Сущенко - Фото
Людмила Денисова

Омбудсмен написала, что сделала все для того, чтобы встретиться с политзаключенным

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Российская сторона снова отказала уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой в посещении украинского политзаключенного Романа Сущенко. Об этом Денисова сообщила в своем Facebook.

Она написала, что сделала все для того, чтобы встретиться с Сущенко.

Денисова сообщила, что после первого отказа в посещении, который ей дали 18 июня, она снова, 20 июня, обратилась в Московский городской суд.

Сегодня, 26 июня, Денисова, по ее словам, встретилась с заместителем председателя суда Фоминым, который должен принять решение.

"Он сказал, что «Вопрос по разрешению очень сложный, но он обязательно примет решение сегодня после 15 часов». Сейчас решение есть. Во встрече с Романом Сущенко мне отказано", - написала омбудсмен.

Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин предоставил ей полные гарантии беспрепятственного доступа ко всем украинским политзаключенным. Об этом было договорено во время телефонного разговора между президентом Украины Петром Порошенко и Путиным 9 июня.

"Уже две недели я жду реализации данных мне гарантий государственными органами исполнительной власти РФ. На эту минуту я не увидела ни одного удерживаемого украинца…" – отметила Денисова.

Она обратилась к руководителю Администрации президента РФ Антону Вайно касательно разблокирования реализации этих гарантий.

Российского омбудсмена Татьяну Москалькову, которая сегодня прибыла с визитом в Киев, не допустят к находящимся под стражей лицам из заявленного ею списка до тех пор, пока ее украинской коллеге не разрешат посетить политзаключенных-украинцев в РФ.

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Теги: Людмила Денисова, владимир путин, роман сущенко, встреча, антон вайно
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