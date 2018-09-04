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04.09.2018, 08:50

Россия совершает ползучую аннексию Азовского моря - эксперт США

Россия совершает ползучую аннексию Азовского моря - эксперт США - Фото
Александр Вершбоу (фото LIGA.net)

Конфликт является частью стратегической инициативы России по аннексии Азовского моря, отметил Александр Вершбоу

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Конфликт в Азовском море, где Россия безосновательно задерживает украинские суда, это форма экономической войны против Украины и ползучая аннексия моря. Об этом заявил эксперт вашингтонского аналитического центра Atlantic Council, в прошлом посол США в Москве и замглавы НАТО Александр Вершбоу, сообщает Радио Свобода.

"Это очень серьезная ситуация, которая лишь ухудшалась в течение лета. Это, как минимум, форма экономической войны России против Украины, поскольку фактически вводится блокада судоходства к таким портам как Мариуполь или Бердянск. И это будет стоить украинской промышленности потери экспортных поступлений от сельскохозяйственной продукции и от производства стали", - отметил Вершбоу.

По его словам, такая ситуация ограничивает права украинских рыбаков работать в Азовском море. "Это лишит работы тысячи докеров в портах", – добавил эксперт.

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Он предположил, что этот конфликт является частью стратегической инициативы России по аннексии Азовского моря, аннулировании соглашения 2004 года и дестабилизации юга Украины с прицелом на новое агрессивное действие, чтобы создать сухопутный мост в Крым.

"Это, конечно же, часть худшего сценария, но уже сейчас есть основания для озабоченности определенной ползучей аннексией Азовского моря, которая происходит просто у нас на глазах", - подчеркнул Вершбоу.

В последние месяцы, с завершением строительства моста в Крым, россияне начали задерживать суда, которые направляются в порты Бердянска и Мариуполя. C конца апреля задержано почти 100 судов.

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Теги: рф, азовское море, Александр Вершбоу, аннексия Азовского моря, украинские суда
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