Россия спонсирует терроризм - Климкин

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Украинская власть делает все возможное для освобождения заложников, подчеркнул министр иностранных дел

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Россия спонсирует терроризм и применяет пытки к политзаключенным. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на совместном брифинге с главой СБУ Василием Грицаком для иностранных послов, передает корреспондент LIGA.net.

Климкин отметил, что украинская власть делает все возможное, как для освобождения заложников, так и для того, чтобы объяснить всему миру, что происходит на оккупированных Россией территориях.

"Важно осознать, что происходит, чтобы это не повторилось. Очень важно показать, кто стоит за этим. Показать ответственность России как страны, которая сознательно спонсирует терроризм и применяет пытки, и тех людей, которые принимают в этом участие", - сказал он.

На летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы состоятся дебаты по украинским политзаключенным в России и на оккупированных ею территориях.