Россия, США, Грузия и Чехия: где дома у Новинского и Левочкиной

Фото: unsplash.com

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От Нью-Йорка до Пекина, от Стокгольма до Сиднея - украинские госслужащие обзавелись недвижимостью едва-ли не по всему земному шару

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В 2017 году украинские госслужащие задекларировали 915 объектов недвижимости в 43 странах. Их общая площадь превышает 2 млн кв. м, или равняется 212 га - это примерно в 1,5 раза больше площади всей земли под резиденцией Межигорье Виктора Януковича. Об этом пишут журналисты-расследователи ресурса bihus.info.

Чаще всего декларанты вкладывают средства в покупку квартир и апартаментов - их журналисты насчитали 550 штук, то есть 60% от всей недвижимости. Рекордсменом в этой категории стал нардеп от Оппоблока Вадим Новинский, который задекларировал пять квартир в России общей площадью 996,3 кв. м.

Вторым по популярности видом недвижимости оказались жилые и садовые дома - 154 штуки. Бесспорным лидером среди "иностранных дачников" является депутат Юлия Левочкина, на оффшорные компании которой записаны два дома на Лазурном побережье Франции площадью 1056 и 337 кв. м.

С незначительным отставанием от домов лидируют земельные участки - их 141 единица. Наибольшей латифундисткой оказалась жена председателя Луганской облгосадминистрации Юрия Гарбуза Ольга, до 2017 года она была гражданкой Российской Федерации и владеет на территории России почти 62,5 га земли.

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Реже всего чиновники вкладываются в зарубежную нежилую недвижимость (49 объектов) и гаражи с паркоместами (21 штука). Лидируют в этих категориях снова народные депутаты - Вадим Новинский с 79-метровым гаражом в России и Ярослав Дубневич с 459-метровым торгово-офисным зданием в Латвии.

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В первую четверку самых популярных государств по количеству недвижимости предсказуемо вошли такие страны-соседки как Россия (411 объектов), Беларусь (71 объект), Польша (63 объекта) и Молдова (58 объектов). Замыкают топ-5 Соединенные Штаты Америки, где госслужащие задекларировали 54 объекта недвижимого имущества. Далее следуют такие курортные страны как Болгария и Грузия, одна из наиболее развитых государств Евросоюза Германия, солнечная Испания и Чехия, славящаяся своими довольно демократичными ценами на недвижимость.