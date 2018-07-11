Россия своих бросает: Москва игнорирует предложение об обмене

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

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Как заявила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, Кремль не отвечает на инициативу Украины о передаче 36 россиян ради освобождения узников в РФ

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Москва не отвечает на предложение Киева обменять осужденных или задержанных по подозрению в работе на страну-оккупанта россиян на граждан Украины, которые незаконно удерживаются в РФ и на временно оккупированных территориях. Об этом первый вице-спикер Ирина Геращенко сообщила, выступая в парламенте, передает корреспондент LIGA.net.

"До сих пор нет ответа от РФ по поводу инициативы Украины передать 36 россиян, совершивших преступления в Украине, чтобы Россия освободила граждан Украины", - сказала она.

2 июля 2018 года Геращенко назвала фамилии россиян для обмена на украинских политзаключенных, а спустя несколько дней озвучила еще несколько имен.

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.