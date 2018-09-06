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06.09.2018, 19:51

Россия убеждает ЕСПЧ, что украинцы в тюрьмах РФ не голодуют

Россия убеждает ЕСПЧ, что украинцы в тюрьмах РФ не голодуют - Фото
Владимир Балух (фото - ru.krymr.com)

По требованию суда правительство РФ предоставило информацию о состоянии здоровья четырех украинцев, находящихся в российских тюрьмах

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Россия пытается убедить Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), что украинские политзаключенные Станислав Клых, Владимир Балух, Эмир-Усэйн Куку и Сергей Литвинов не соблюдают голодовку. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ.

По требованию суда правительство России предоставило информацию о состоянии здоровья четырех украинцев, находящихся в российских тюрьмах.

"Правительство России ответило на вопросы суда касательно Клыха, Балуха, Куку и Литвинова. Россия предоставила информацию, что эти четыре человека регулярно осматриваются врачами, получают надлежащую медицинскую помощь и что ни один из них сейчас не осуществляет голодовку", - сообщили агентству в пресс-службе ЕСПЧ.

1 сентября заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балух, голодающий с середины марта, очень плохо себя чувствует.

По словам родственников Балуха, за время ареста он похудел на 35 килограммов. 

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Теги: Владимир Балух, Россия, голодовка, еспч, станислав клых
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