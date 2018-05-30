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30.05.2018, 05:00

Россия в Совбезе ООН не признала свою вину в крушении MH17

Россия в Совбезе ООН не признала свою вину в крушении MH17 - Фото
россия-флаг

Постпред России в ООН сказал, что РФ не доверяет расследованиям, если она в них не участвовала

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Россия не признала выводы международного расследования, которое установило вину РФ в катастрофе пассажирского авиалайнера рейсом MH17. Об этом заявил представитель РФ в Совете безопасности ООН Василий Небензя, передает Укринформ

Небензя сказал, что доверять они могут только тем расследованиям, в которых участвует Россия. 

При этом РФ все еще настаивает на проведении расследования, несмотря на уже готовые результаты. 

По словам Небензи, следователи не приняли во внимание переданные данные, которые якобы доказывают, что ракету запустили из подконтрольной российско-сепаратистским силам территории. 

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию взять на себя ответственность за крушение пассажирского самолета рейса MH17 в Донбассе.

24 мая 2018 года эксперты совместной следственной группы (JIT) заявили, что лайнер рейса МН17 сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска.

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Теги: Россия, совет безопасности оон, MH17
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