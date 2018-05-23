"Россия врет в промышленном объеме": речь Супрун на ассамблее ВОЗ

Фото: пресс-служба ВООЗ

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Глава украинского Минздрава выступила в Швейцарии на открытии ежегодной Всемирной ассамблеи здравоохранения

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В своей речь на 71-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун акцентировала внимание на этапах медреформы в Украине, а также половину выступления посвятила описанию проблем страны из-за агрессии России.

Коротко тезисы из выступления и.о. министра:

- госзакупки через международные организации (ЮНИСЕФ, ПРООН и Crown Agents) обеспечили экономию до 40% средств;

- с 1 апреля уже 5 млн украинцев (около 12% от всего населения) подписали декларации со "своим" врачом;

- в июле будет впервые произведена оплата услуг врачей первичной медпомощи по принципу капитации;

- с 2019 Национальная служба здоровья будет оплачивать 100% всех услуг первичной медпомощи;

- с 2020 начнет действовать модель финансирования, по которой медучреждения (государственные и частные, которые заключили договоры с НСЗУ) будут получать оплату непосредственно за оказанные услуги.

Как отметила Супрун, всего этого и многого другого Украина добилась, несмотря на вторжение РФ и оккупацию части территории.

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Глава ведомства также напомнила присутствующим о терактах россиян в 2015 году - обстреле из Града маршрутки в Волновахе и ударе РСЗО по Мариуполю, об узнике РФ Олеге Сенцове и его голодовке, о пытках политзаключенных у оккупантов и в гибридной войне Москвы против Запада в целом.

"Сегодня Кремль эксплуатирует цифровую версию "железного занавеса" Черчилля... и отвергает, что мир основан на фактах <...> Кремль пытается убедить политиков во всем мире, нет ничего реального, что мы не можем надеяться на себя, что нет никаких фактов, что Украина является европейской страной - и это неправда. Помните, Россия врет в промышленном масштабе", - подчеркнула она.

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Еще несколько тезисов из выступления и.о. министра:

- пациентам во временно оккупированном Крыму, которые отказались от паспорта РФ или не получили его, отказывают в предоставлении медуслуг;

- Минздрав РФ запретил заместительную поддерживающую терапию на полуострове, из-за чего пациенты начинали употреблять наркотики, что приводит к передозировкам и суициду;

- в Крыму - почти 40 политзаключенных украинцев, 8 из них получили сроки, которые в сумме составляет более 48 лет;

- репрессированный в Крыму украинец Владимир Балух голодает уже 65 дней;

- 28 украинцев в РФ задержали по политическим мотивам, их совокупный срок заключения - от 238 до 405 лет;

- 22 украинских политзаключенных приговорены в сумме к 203 годам в тюрьмах РФ, девятерым грозит суммарный срок заключения от 90 до 155 лет.

Полный текст ее речи на украинском языке можно найти по ссылке (здесь - в оригинале, на английском).