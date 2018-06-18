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18.06.2018, 23:15

Российская пропаганда вызов для всей Европы - МИД Германии

Российская пропаганда вызов для всей Европы - МИД Германии - Фото
Михаэль Рот (фото - скриншот видео)

Многие, как внутри ЕС, так и снаружи, не заинтересованы в сильной Европе

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Российская пропаганда вызов для всей Европы, поэтому украинским властям следовало бы активнее принимать меры для распространения информации о положительных изменениях, которые происходят в Украине. Об этом заявил государственный министр Министерства иностранных дел Германии Михаэль Рот на встрече с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Правительственный портал.

"Сейчас имидж Украины в мире представлен не лучшим образом и  здесь очевидно влияние пропагандистской машины. Конечно же, в условиях войны крайне трудно быть успешным на разных фронтах, однако украинское правительство должно делать больше для распространения информации о положительных изменениях, которые происходят в Украине", - отметил государственный министр МИД ФРГ.

По его словам, российская пропаганда - это вызов не только для Украины, но для всей Европы. Многие, как внутри ЕС, так и снаружи, не заинтересованы в сильной Европе, поэтому общая задача - сохранить единство и веру в успех европейского проекта, убежден немецкий чиновник.

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Теги: российская пропаганда, Германия
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