Взятая на работу Саакашвили Гайдар уходит из Одесского облсовета

Мария Гайдар (фото - mayak.org.ua)

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Облсовет может рассмотреть ее заявление на будущей неделе

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Украинский чиновник российского происхождения Мария Гайдар сложила полномочия депутата Одесского облсовета. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на проект решения регионального представительного органа.

"Досрочно прекратить полномочия депутата Одесского областного совета Гайдар М.Е., избранного в многомандатном избирательном округе по избирательным списком Одесской территориальной организации партии Блок Петра Порошенко", - говорится в документе.

Очередная сессия облсовета, которая утвердит отставку Гайдар, назначена на следующую неделю.

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16 января 2016 года Гайдар стала заместителем председателя Одесской облгосадминистрации. 10 мая того же года она перестала занимать эту должность в связи со вступлением в силу с 1 мая новой редакции закона о госслужбе. Порошенко вручил ей украинский паспорт.