Российский режиссер выступил в Венеции в поддержку Сенцова

Олег Сенцов (фото - Facebook Людмила Денисова)

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Виктор Косаковский выразил надежду, что российская власть освободит Олега Сенцова по гуманитарным соображениям

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Российский режиссер-документалист Виктор Косаковский на Венецианском кинофестивале 1 сентября выступил в поддержку украинского полтизаключенного, режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает Радио Свобода.

Косаковский пришел на пресс-конференцию по случаю премьеры его фильма "Акварелла" в футболке с цифрами "111" - столько дней голодал Сенцов.

По словам режиссера, это не политический жест, а стремление напомнить о судьбе коллеги. Косаковский выразил надежду, что российские власти освободят из тюрьмы Сенцова по гуманитарным соображениям.

25 июля 2018 года Европейский суд по правам человека призвал политзаключенного в России украинского режиссера прекратить голодовку и принять любое лечение, которое улучшит его состояние. В то же время суд требует от России безотлагательно предоставить Сенцову необходимое лечение в медицинском учреждении.

Сенцов начал бессрочную голодовку 14 мая с требованием освободить всех украинских политзаключенных.