Российский турист снимал на камеру позиции ВСУ - штаб

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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В Донбассе задержали туриста из России, который снимал на мобильный позиции украинской армии

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В районе проведения операции Объединенных сил в Донбассе был задержан российский турист, который снимал на мобильный телефон позиции Вооруженных сил Украины. Об этом штаб ООС сообщает у себя в Facebook.

"Задержанным оказался гражданин России. По его словам, он прибыл путешествовать по Украине. Военнослужащих заинтересовал тот факт, что "турист" прибыл из далекого Сургута, а среди исторических и культурных памятников в Украине его интересовали только позиции подразделений Вооруженных сил Украины, которые он снимал и тщательно хранил у себя на мобильном телефоне", - указывает штаб.

Сейчас его видеозаписи изучают эксперты.