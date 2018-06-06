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06.06.2018, 22:52

Розенблат против НАБУ и ГПУ: дело начнут рассматривать по сути

Розенблат против НАБУ и ГПУ: дело начнут рассматривать по сути - Фото
Борислав Розенблат Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Заседание суда состоится 22 июня

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Окружной административный суд Киева назначил дату рассмотрения по сути дела по иску нардепа Борислава Розенблата против Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры, сообщает Радио Свобода.

Заседание назначено на 22 июня.

Розенблат требует признать противоправными действия детективов во время проведения оперативно-розыскных мероприятий по так называемому янтарному делу.

Розенблата подозревают в том, что он получил $200 тыс за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО Укртехдобыча спецразрешений на пользование недрами.

В апреле этого года окружной суд отказал в удовлетворении еще одного иска нардепа: тогда он подал иск против НАБУ за привлечение ФБР США к оперативно-розыскной деятельности в Украине.

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Теги: янтарное дело, суд, гпу, набу, розенблат
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