Розенблат против НАБУ и ГПУ: дело начнут рассматривать по сути

Окружной административный суд Киева назначил дату рассмотрения по сути дела по иску нардепа Борислава Розенблата против Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры, сообщает Радио Свобода.
Заседание назначено на 22 июня.
Розенблат требует признать противоправными действия детективов во время проведения оперативно-розыскных мероприятий по так называемому янтарному делу.
Розенблата подозревают в том, что он получил $200 тыс за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО Укртехдобыча спецразрешений на пользование недрами.
В апреле этого года окружной суд отказал в удовлетворении еще одного иска нардепа: тогда он подал иск против НАБУ за привлечение ФБР США к оперативно-розыскной деятельности в Украине.