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25.06.2018, 20:34

Рубану продолжили арест

Рубану продолжили арест - Фото
Владимир Рубан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Он останется под стражей еще на два месяца

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Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения подозреваемому в подготовке терактов руководителю организации "Офицерский корпус" Владимиру Рубану - в виде содержания под стражей. Об этом сообщается в Facebook на странице суда.

Рубан останется под арестом еще на 60 суток (до 23 августа 2018 года) без возможности внесения залога.

Рубана, который является главой центра освобождения пленных "Офицерский корпус", вместе с Надеждой Савченко подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей.

12 мая глава СБУ Василий Грицак сообщил, что Рубана боевики террористической организации ДНР внесли в список обмена заложниками. 

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Теги: Владимир Рубан, госизмена
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