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14.06.2018, 17:58

С заместителя Труханова Вугельмана суд снял электронный браслет

С заместителя Труханова Вугельмана суд снял электронный браслет - Фото
Геннадий Труханов и Павел Вугельман (фото - truhanov.od.ua)

При этом Вугельман не может отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован или проживает, без разрешения детектива, прокурора или суда

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Соломенский райсуд Киева принял решение о снятии электронного средства контроля с заместителя председателя Одесского городского совета Павла Вугельмана. Об этом говорится в постановлении суда от 6 июня, передает Укринформ.

Отмечается, что прокурор САП Валентин Мусияка обратился в суд с ходатайством о продлении срока действия обязанностей, возложенных на Вугельмана, на два месяца.

"Ходатайство - удовлетворить, частично. Продлить подозреваемому срок действия обязанностей до 6 августа 2018 года, возложенных на него постановлением следственного судьи Соломенского райсуда Киева от 15 февраля 2018 года об избрании меры пресечения в виде личного поручительства, продленных последний раз до 9 июня 2018 года включительно постановлением следственного судьи Соломенского райсуда города Киева от 11 апреля 2018 года”, - говорится в постановлении суда.

В частности, Вугельман не может отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится, без разрешения детектива, прокурора или суда; должен прибывать за каждым требованием к детективам НАБУ и сообщать детективам НАБУ, прокурору или суду об изменении места проживания, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать на хранение свои паспорта.

"В удовлетворении остальной части требований ходатайства - отказать", - говорится в документе.

Ранее, помимо названных обязанностей, Вугельман был обязан носить электронный браслет.

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13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП объявили подозрение четырем чиновникам мэрии Одессы, в том числе действующему мэру Геннадию Труханову, еще трех человек задержали. По версии НАБУ, эти лица причастны к схеме с причинением ущерба местному бюджету Одессы. В частности, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс завода "Краян", за 185 миллионов гривен у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 миллиона гривен.

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1 марта Соломенский райсуд отказался отстранять Вугельмана от должности.

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Теги: Вугельман, суд, геннадий труханов, электронный браслет
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