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27.06.2018, 16:24

САП открыла дело против детектива НАБУ по заявлению Полякова

САП открыла дело против детектива НАБУ по заявлению Полякова - Фото
Максим Поляков Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В НАБУ заявили, что прокуроры САП несут равноценную с детективами НАБУ ответственность за доказательную базу в "янтарном деле"

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Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной фальсификации детективом НАБУ доказательств в "янтарном деле" на основании заявления фигуранта этого дела депутата Максима Полякова. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Вместе с тем, там отметили, что прокуроры САП как процессуальные руководители сопровождали расследование "янтарного дела" на всех этапах, вместе с детективами проводили анализ собранной доказательной базы, а, следовательно, несут за нее равноценную ответственность.

Судя по сообщению НАБУ, Поляков подверг сомнению достоверность стенограммы одной из аудиозаписей. В бюро заверяют, что стенограмма "абсолютно корректна" и предлагают САП убедиться в этом, назначив повторную экспертизу.

При этом в НАБУ отметили, что это лишь одно из многих доказательств по делу.

"Заявления же господина Полякова о якобы фальсификации доказательств относительно него не соответствуют действительности и, вероятно, являются очередной попыткой любым способом избежать ответственности", - сказано в сообщении.

В апреле Печерский райсуд Киева признал народного депутата Борислава Розенблата, фигурирующего в так называемом янтарном деле, потерпевшим в уголовном производстве Генпрокуратуры о якобы провокации сотрудниками НАБУ дачи взятки парламентарию.

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Теги: доказательная база, Максим Поляков, набу, сап, фальсификация, стенограмма
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