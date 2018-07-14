Савченко останется в СИЗО на два месяца: она заявила о голодовке

Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Шевченковский суд оставил депутата Надежду Савченко под стражей еще на 60 дней

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Шевченковский районный суд Киева оставил народного депутата Надежду Савченко под стражей до 10 сентября. Об этом сообщает Громадське радио.

По словам сестры депутата Веры Савченко, защита намерена подавать апелляцию на решение судьи Александра Шадрина.

Суд продлил меру пресечения за несколько минут до полуночи, когда заканчивался срок предыдущего решения о взятии под стражу.

Помощница Савченко Татьяна Проторченко опубликовала заявление, в котором депутат заявила о начале безстрочной голодовкии.

Утром 13 июля в суд не явились адвокаты Савченко, ей назначили государственного защитника.

22 мая суд арестовал нардепа на два месяца без права залога, затем арест был продлен до 13 июля.

Савченко подозревается в совершении преступлений по ч. 1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (насильственное свержение конституционного строя и смена власти, подготовка к преступлению группой лиц, создание террористической группировки, незаконное владение оружием).