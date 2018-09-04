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04.09.2018, 15:40

Савченко останется в СИЗО до 30 октября

Савченко останется в СИЗО до 30 октября - Фото
Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Суд постановил продлить меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога

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Сегодня, 4 сентября, Шевченковский райсуд Киева продлил до 30 октября срок содержания под стражей народному депутату Надежде Савченко. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Савченко удовлетворить. Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога...", - заявил судья.

29 августа Шевченковский суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Савченко об изменении ей меры пресечения

После этого адвокаты подали в суд ходатайство о взятии Савченко на поруки 23 лицами.

Депутата подозревают в планировании насильственного переворота и захвате госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей. 

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Теги: суд, сизо, Надежда Савченко, адвокат, ходатайство
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