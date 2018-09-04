Савченко останется в СИЗО до 30 октября

Сегодня, 4 сентября, Шевченковский райсуд Киева продлил до 30 октября срок содержания под стражей народному депутату Надежде Савченко. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
"Ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Савченко удовлетворить. Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога...", - заявил судья.
29 августа Шевченковский суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Савченко об изменении ей меры пресечения
После этого адвокаты подали в суд ходатайство о взятии Савченко на поруки 23 лицами.
Депутата подозревают в планировании насильственного переворота и захвате госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей.