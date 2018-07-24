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24.07.2018, 12:47

Савченко отказалась от "детектора лжи": не понравились вопросы

Савченко отказалась от "детектора лжи": не понравились вопросы - Фото
Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Фигурант дела о подготовке насильственного государственного переворота отказалась проходить психофизиологическую экспертизу на полиграфе

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Сегодня, 24 июля, подозреваемая в подготовке госпереворота и массовых убийств нардеп Надежда Савченко отказалась от повторного допроса на "детекторе лжи", так как ей показалось, что вопросы следователей сформулированы "с оттенком вины". Об этом в эфире канала 112 Украина рассказала ее сестра Вера Савченко.

По словам сестры, в помещение, где проводился допрос, не допустили адвокатов депутата.

"Надежда взглянула на вопросы, они те же... искривленные и с оттенком вины. Она отказалась от этого", - сказала сестра Вера Савченко.

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Главу центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана вместе с нардепом Надеждой Савченко подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей. 15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил об этом впервые.

По данным следствия, Савченко и Рубан хотели обстрелять правительственный квартал Киева и убить руководство государства. СБУ утверждает, что задокументировала перевозку Савченко и Рубаном в ноябре 2017-го оружия для этой цели с временно оккупированной на свободную территорию.

22 марта Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко. Суд арестовал ее до 13 июля без права залога (Рубан в СИЗО - до 2 июля). Ей грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.

В мая СБУ сообщила, что Рубана террористы ДНР внесли в список обмена заложниками, а генпрокурор сказал, что партия Украинский выбор Виктор Медведчук "может быть" мозговым центром плана по изменению или свержению конституционного строя в Украине. Лидер партии тут же заявил, что это "полный абсурд".

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Теги: допрос, терроризм, Надежда Савченко, переворот, следствие, полиграф
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