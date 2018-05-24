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24.05.2018, 20:03

СБУ: Имена причастных к катастрофе МН17 скоро будут обнародованы

СБУ: Имена причастных к катастрофе МН17 скоро будут обнародованы - Фото
Грицак Василий глава СБУ

Международное следствие, по словам Василия Грицака, рассматривает довольно узкий круг лиц, причастных к катастрофе

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У совместной следственной группы есть имена непосредственно причастных к катастрофе пассажирского лайнера рейса МН17 Малазийских авиалиний, и в скором времени они будут названы. Об этом в комментарии 112 Украина сообщил глава СБУ Василий Грицак.

"На самом деле персонификация есть. В интересах расследования и ради обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства члены совместной группы не обнародуют эти имена, но у нас в работе довольно узкий круг лиц, которые причастны к совершению этого страшного преступления. Я убежден, что по решению руководителя следственной группы в ближайшее время имена будут называться", - сказал Грицак.

По его словам, СБУ передала международному следствию около 1,5 млн файлов, полученных в результате перехватов. Значительная часть этих документов будет иметь доказательственное значение, считает Грицак.

Сегодня международные следователи заявили , что МН17 сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска.

В Минобороны РФ продолжают настаивать на том, что Боинг был сбит якобы украинскими военными.

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Теги: василий грицак, мн17, боинг, следствие, бук
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