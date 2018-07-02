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02.07.2018, 10:04

СБУ не дала провокаторам облить в кино зеленкой крымских татар

СБУ не дала провокаторам облить в кино зеленкой крымских татар - Фото
Фото: пресс-служба СБУ

Нанятые агентурой РФ для изображения "националистов" люди должны были устроить провокацию против посетителей "Жовтня" в Киеве

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В Киеве предотвратили провокацию против крымских татар. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, сотрудники которой действовали совместно с Нацполицией.

Как утверждает источник, российская агентура в Украине должна была сорвать 1 июля в кинотеатре "Жовтень" презентацию первого крымскотатарского фильма-сказки "Хидир-Деде".

Подконтрольные кураторам из РФ агенты должны были нанять в столице до сотни человек и разделить их на три группы якобы "украинских националистов". Роль первой - "акция протеста" против лидеров крымскотатарского народа, второй - разбрасывание листовок провокационного характера среди зрителей в зале, а третьи должны были облить зеленкой создателей фильма.

СБУ заверила: организаторы схемы, прибывшие из другого города, задержаны во время подготовительного совещания в одном из заведений общепита Киева. У них изъяли зеленку, агитки и плакаты, а также "инструкции от иностранных кураторов".

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии). По этот статье злоумышленникам грозит от трех до пяти лет.

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Как уточнили правоохранители, "достоверно установлено" - организаторы акции причастны к провокации 20 июня у посольства Венгрии, где скандировали антивенгерские лозунги и уничтожили чучело премьер-министра страны Виктора Орбана.

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Теги: сбу, крымские татары, провокация
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