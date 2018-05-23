СБУ об угрозах терактов на ЛЧ: Вброс России, аккаунты - не ИГ

Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Сообщения в соцсетях с угрозами якобы от джихадистов публиковались с аккаунтов, не имеющих отношения к Исламскому государству, заявляют в Службе

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В СБУ намекают на российский след в опубликованных в соцсетях якобы угрозах джихадистов совершать теракты в Киеве во время финала Лиги чемпионов УЕФА. Соответствующее сообщение в своем Facebook опубликовала спикер спецслужбы Елена Гитлянская.

В частности, она призвала СМИ "не распространять сомнительные сообщения от иностранных таблоидов, придуманные "за поребриком".

По словам Гитлянской, эксперты СБУ изучили эти сообщения с угрозами якобы от террористической организации Исламское государство и пришли к выводу, что "они публиковались с аккаунтов, которые не имеют отношения к самому ИГ".

"Поэтому мы считаем, что информационный вброс был сделан с единственной целью – запугать и посеять панику среди жителей и гостей столицы Украины", - резюмировала спикер Службы.

Ранее британский таблоид The Sun опубликовал материал о том, что сторонники Исламского государства якобы распространяют в Сети сообщения с угрозами терактов в Киеве в период проведения в столице финала Лиги чемпионов УЕФА, а также в России во время Чемпионата мира по футболу этим летом.