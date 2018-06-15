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15.06.2018, 18:19

"Гавкал по телевизору": СБУ показала записи по делу Бабченко

"Гавкал по телевизору": СБУ показала записи по делу Бабченко - Фото
Борис Герман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В ходе одного из разговоров подозреваемый Борис Герман называет себя "кассиром" президента РФ Владимира Путина

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Служба безопасности Украины опубликовала записи разговоров подозреваемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа с неназванным "свидетелем", в которых обсуждались планы по дестабилизации ситуации в Украине.

В ходе одного из разговоров Герман и "свидетель" обсуждают необходимость убить Бабченко, поскольку он "перешел на украинскую сторону".

На другой записи Герман и "свидетель" обсуждают покупку оружия и боеприпасов для «дестабилизации обстановки в Украине» и "дискредитации существующей власти". При этом подозреваемый признается, что оружие оплачивают "россияне".

В третьем фрагменте записей Герман рассказывает о том, что через него Кремль финансирует украинскую партию Розумна сила. При этом Герман называет себя "кассиром" президента РФ Владимира Путина.

Еще в одном разговоре подозреваемый и "свидетель" обсуждают списки людей, подлежащих ликвидации.

На пятой опубликованной СБУ записи Герман говорит, что у Кремля в Украине много групп в разных городах, в том числе в Киеве.

Ранее сегодня в СБУ сообщили, что в рамках расследования дела об организации покушения на Бабченко и других лиц задержали еще одного подозреваемого – некоего гражданина Т.

СБУ сообщила о подозрении гражданину Украины Вячеславу Пивоварнику, который фигурирует в качестве предполагаемого заказчика в этом деле.

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Теги: владимир путин, аркадий бабченко, борис герман, записи, разговоры
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