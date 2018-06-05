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05.06.2018, 23:18

СБУ открыла уголовное дело из-за публикации СМИ "списка 47-ми"

СБУ открыла уголовное дело из-за публикации СМИ "списка 47-ми" - Фото
Служба безопасности Украины Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Производство открыто по факту разглашения сведений досудебного расследования

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Служба безопасности открыла уголовное производство из-за обнародования СМИ списка потенциальных 47 жертв российских спецслужб - по факту разглашения сведений досудебного расследования. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что на сайте одного из изданий размещены публикации с перечнем лиц, данные о которых есть в материалах ранее открытого уголовного производства.

В СБУ отмечают, что в публикациях указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате терактов.

При этом соответствующие данные никому, в том числе автору публикации вышеупомянутого интернет-ресурса, на разглашение указанных сведений органом досудебного расследования и процессуальным руководителем не предоставлялись, отметили в Службе безопасности.

В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.387 УК продолжаются следственные действия.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в журналиста Аркадия Бабченко и он умер. На следующий день, журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку. 

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 47 человек, которых планировали "убрать", как и Бабченко.

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Теги: сбу, уголовное производство, журналисты, аркадий бабченко
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