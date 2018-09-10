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10.09.2018, 15:13

СБУ отреагировала на фейк россиян о "сотрудничестве" с ИГ

СБУ отреагировала на фейк россиян о "сотрудничестве" с ИГ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В спецслужбе ничего не знают о россиянине, который якобы по заданию СБУ готовил покушение на некоего главаря ДНР

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В СБУ не считают нужным комментировать информационный вброс ФСБ о якобы сотрудничестве украинской спецслужбы с боевиками Исламского государства. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-секретарь СБУ Алена Гитлянская.

"Мы считаем, что очередной фейк от ФСБ комментировать не стоит", - сказала она.

Ранее российское госинформагентство ТАСС опубликовало сообщение со ссылкой ФСБ о том, что "спецслужбы Украины оказывают активную помощь боевикам ИГ для организации терактов в РФ и устранения главарей ДНР и ЛНР".

Эту информацию российским спецслужбам "рассказал" задержанный в Смоленской области гражданин РФ, уроженец Дагестана Меджид Магомедов, который, как утверждают в ФСБ, состоит в ИГ и якобы по заданию СБУ планировал убийство одного из главарей ДНР, проживающего в Смоленской области РФ.

Гитлянская сказала, что в СБУ ничего не знают о задержанном россиянами.

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Теги: сбу, исламское государство, днр, иг, меджид магомедов
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