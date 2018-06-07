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07.06.2018, 18:27

СБУ попросила полицию дать охрану семерым фигурантам "списка 47"

СБУ попросила полицию дать охрану семерым фигурантам "списка 47" - Фото
iStock-497627318

Почему СБУ попросила об охране только для семи человек, в Нацполиции ответить не смогли

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СБУ обратилась к Нацполиции с просьбой обеспечить охрану семи лицам из якобы полученного следствием списка 47 лиц, ликвидацию которых планировали спецслужбы РФ. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"В Нацполицию от СБУ поступило представление на обеспечение охраны семи лицам. Возможно, их будет больше", - сказал Тракало.

Почему СБУ попросила об охране только для семи человек, спикер Нацполиции ответить не смог.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в ходе расследования покушения на журналиста Аркадия Бабченко правоохранители получили список из 47 лиц, которых якобы планировали ликвидировать спецслужбы РФ. По словам Луценко, следователи получили список не от подозреваемого в этом деле Бориса Германа, а от "третьих лиц" из его окружения.

Через несколько дней список опубликовало одно из украинских изданий. СБУ открыла производство по статье Разглашение данных досудебного следствия или дознания.

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Теги: журналисты, охрана, покушение, аркадий бабченко, список-47
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