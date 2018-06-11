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11.06.2018, 12:02

СБУ расследует, как в Черновцах хотели "вернуть" Румынии Буковину

СБУ расследует, как в Черновцах хотели "вернуть" Румынии Буковину - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Общественная организация распространяла литературу и карты для пропаганды "празднования" в Украине столетия создания так называемой Великой Румынии

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В Черновцах расследуют деятельность местной общественной организации, члены которой распространяли агитки и якобы призывали "к восстановлению исторической справедливости" и "возвращению территорий в состав Румынии". Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Следствие утверждает, что представители организации во время публичного мероприятия в Черновцах показывали карты Черновицкой области в составе сопредельной страны, а сами агитки изготовлены для пропаганды "празднования" в Украине столетия создания так называемой Великой Румынии.

СБУ считает, что участники организации распространяли литературу с призывами к сепаратизму: аннулированию существующих международно-правовых и межгосударственных документов, "возвращению" территорий северной Буковины, северной и южной Бессарабии в состав румынского государства.

Сейчас идут следственные действия в офисах организации.

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Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 110 УК - за "умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или госграницы в нарушение конституционного порядка, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий".

Если вину фигурантов докажут, им грозит до трех лет тюрьмы.

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Теги: сбу, сепаратизм, Румыния, закарпатье, черновцы
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