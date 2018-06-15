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15.06.2018, 16:35

СБУ сообщила о подозрении заказчику покушения на Бабченко

СБУ сообщила о подозрении заказчику покушения на Бабченко - Фото
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Вячеслава Пивоварника подозревают в подготовке террористического акта

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СБУ сообщила о подозрении гражданину Украины Вячеславу Пивоварнику, который фигурирует в качестве предполагаемого заказчика в деле об «убийстве» журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар во время брифинга, передает корреспондент LIGA.net.

Пивоварника подозревают в подготовке террористического акта.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают его точное местонахождение в России.

Вячеслав Пивоварник, которого подозреваемый в организации убийства Бабченко бизнесмен Борис Герман назвал заказчиком преступления, изначально планировал провести в Украине серию терактов и государственный переворот, сообщил адвокат Германа Евгений Солодко.

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Теги: сбу, подозрение, аркадий бабченко, заказчик, вячеслав пивоварник
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