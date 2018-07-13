Счет на ЧМ-2018 по футболу 61:0 в пользу Сенцова - Геращенко

Депутаты просят МИД направить еще одну ноту РФ с предложением обменять 36 российских преступников на политзаключенных и украинских заложников. Об этом заявила, выступая в парламенте, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
Геращенко напомнила, что сегодня, 13 июля, день рождения Олега Сенцова, который уже пятый год находится в российской тюрьме. Сенцов требует освободить всех политзаключенных граждан Украины и голодает уже 61 день.
"Чемпионат мира по футболу идет со счетом 61:0 в пользу Олега Сенцова и Путину - ноль в этом счете", - сказала она.
Геращенко заявила, что украинский парламент просит своих международных партнеров продолжать давление на РФ с требованием освободить украинцев и крымских татар, которые находятся в плену в РФ и на оккупированных территориях. Она подчеркнула, что РФ не отвечает на предложение обменять 36 российских преступников на политзаключенных.
"Мы просим МИД еще раз направить официальную ноту МИД России со списком 36 и требованием дать официальный ответ на предложение Украины и вернуть нам наших", - заявила Геращенко.
13 июля в 19:00 на Майдане столицы пройдет акция #FreeSentsov, которая будет приурочена ко дню рождения украинского режиссера, а также в поддержку других украинских политзаключенных.
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Сегодня Олегу Сенцову исполняется 42 года.
25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил его к 20 годам строгого режима. Сенцова удерживают в колонии "Белый медведь" в российском Заполярье.
14 мая 2018 года украинец начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.