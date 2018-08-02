Сделка с Рубаном и обмен будут, если он признает вину - ГПУ

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал возможность заключения сделки следствия с Владимиром Рубаном и его обмен на политзаключенных в РФ

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Генпрокуратура может заключить сделку с подозреваемым в подготовке госпереворота и убийств руководства Украины Владимиром Рубаном, если он предоставит факты, которая выведут следствие на неизвестные ранее обстоятельства и фигурантов планируемого преступления. Об этом на брифинге СБУ и ГПУ на полигоне под Киевом рассказал генпрокурор Юрий Луценко.

Луценко рассказал, что следствию известны имена и "роль фактических руководителей военных подразделений, на территории которых дуэт Савченко-Рубан получали боеприпасы для теракта".

"Будут ли это последние высокие фигуранты, даст ответ следствие. В этом я вижу возможность заключения соглашения с Рубаном, он знает больше, чем Савченко по теме Кремля", - сказал генпрокурор.

Он подчеркнул, что соглашение может быть заключено, если Рубан предоставит такую информацию, которая выведет следствие на незнакомые ранее обстоятельства планируемого теракта либо заказчиков, которых "юридически ГПУ еще не установила".

Такая возможность, по словам Луценко, у стороны защиты будет после ознакомления с материалами дела через 10-15 дней.

"10 томов дела. В практике украинской правоохранительной системы ознакомление - это один день - один том", - уточнил он.

Луценко прокомментировал и возможный обмен Рубана на политзаключенных: "Осуденные террористы, теоретически, могут стать предметом обмена".

"На кого, в какой пропорции - решать точно не Рубану", - ответил на "спекуцяции" адвоката Валентина Рыбина, который заявил, что его подзащитный "не виновен, но может признать вину", чтобы обменяться на двоих военнопленных.

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Глава ГПУ добавил, что задержанная Савченко "ни лично, ни через свою защиту с таким предложением (сотрудничество со следствием - ред.) не обращалась".

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Рубана вместе с нардепом Надеждой Савченко подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей. 15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил впервые, что Рубана задержали 8 марта на КПВВ Майорское якобы с оружием от боевиков.

По данным следствия, они хотели обстрелять правительственный квартал Киева и убить руководство государства. СБУ утверждает, что задокументировала перевозку Савченко и Рубаном в ноябре 2017-го оружия для этой цели с временно оккупированной на свободную территорию.

22 марта Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко. Суд арестовал ее и Рубана. Нардепу грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.

В мая СБУ сообщила, что Рубана террористы ДНР внесли в список обмена заложниками, а генпрокурор сказал, что партия Украинский выбор Виктор Медведчук "может быть" мозговым центром плана по изменению или свержению конституционного строя в Украине. Лидер партии тут же заявил, что это "полный абсурд".

Вчера, 1 августа, досудебное расследование "дела Савченко-Рубана" было завершено.