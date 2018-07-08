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08.07.2018, 07:40

Sea Breeze-2018: флагман США вошел в Черное море

Sea Breeze-2018: флагман США вошел в Черное море - Фото
Фото: скриншот видео

В Черном море будут проходить украинско-американские военно-морские учения

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Вчера, 7 июля, в Черное море вошло флагманское судно ВМФ США USS Mount Whitney для участия в совместных украинско-американских учениях Sea Breeze-2018. Об этом сообщает пресс-служба командования Шестого флота ВМС США.

"USS Mount Whitney рад вернуться в Черное море. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с нашими партнерами в регионе для построения отношений, которые будут способствовать миру и экономической стабильности в регионе и на планете", - отмечается в сообщении.

По словам капитана судна Роберта Агилара, присутствие Mount Whitney обеспечит уверенность партнеров и союзников в приверженности США морской безопасности и общим интересам.

Украинско-американские военно-морские учения Си Бриз-2017 также стартовали в Одессе 10 июля.

 

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Теги: учения, Sea Breeze-2018
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