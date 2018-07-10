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10.07.2018, 11:10

Дело Савченко: сегодня суд решит, останется ли нардеп в СИЗО

Дело Савченко: сегодня суд решит, останется ли нардеп в СИЗО - Фото
Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко/Ліга.net)

В суд поступило ходатайство о продлении ареста народного депутата; та мера пресечения, которая действует сейчас, истекает 13 июля

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Сегодня Шевченковский районный суд рассмотрит ходатайство о продлении срока содержания под стражей для народного депутата Надежды Савченко. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Рассмотрение ходатайства должно пройти сегодня, 10 июля, в 12:00.

22 мая суд арестовал нардепа на два месяца без права залога, затем арест был продлен до 13 июля.

Адвокаты просили изменить меру пресечения Савченко на ночной домашний арест, но 22 июня суд отклонил ходатайство и оставил подозреваемую в СИЗО. 

Савченко подозревается в совершении преступлений по ч. 1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (насильственное свержение конституционного строя и смена власти, подготовка к преступлению группой лиц, создание террористической группировки, незаконное владение оружием).

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Теги: суд, Надежда Савченко, мера пресечения, арест
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