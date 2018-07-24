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24.07.2018, 06:16

Сегодня утром Савченко проверят на детекторе лжи - в третий раз

Сегодня утром Савченко проверят на детекторе лжи - в третий раз - Фото
Надежда Савченко (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

На повторном тесте настоял адвокат народного депутата, которую подозревают в вынашивании плана убийства руководства Украины и теракте в центре Киева

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Сегодня, 24 июля, подозреваемый в подготовке госпереворота и массовых убийств народный депутат Надежда Савченко повторно пройдет допрос на "детекторе лжи". Об этом сообщили на ее странице в Facebook.

"В 09:00 должна состояться/продлиться процедура психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз", - сказано в сообщении.

Аналогичное исследование проводилось 13 апреля, но тогда проверку Савченко прервали из-за состояния ее здоровья, а спустя несколько дней, 17 апреля, она прошла проверку на полиграфе в СИЗО СБУ. Выводы экспертизы свидетельствуют, сообщили в спецслужбе, что Савченко на самом деле разработала план убийства руководителей Украины.

Адвокат результаты проверки опротестовал.

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Главу центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана вместе с нардепом Надеждой Савченко подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей. 15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил об этом впервые.

По данным следствия, Савченко и Рубан хотели обстрелять правительственный квартал Киева и убить руководство государства. СБУ утверждает, что задокументировала перевозку Савченко и Рубаном в ноябре 2017-го оружия для этой цели с временно оккупированной на свободную территорию.

22 марта Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко. Суд арестовал ее до 13 июля без права залога (Рубан в СИЗО - до 2 июля). Ей грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.

В мая СБУ сообщила, что Рубана террористы ДНР внесли в список обмена заложниками, а генпрокурор сказал, что партия Украинский выбор Виктор Медведчук "может быть" мозговым центром плана по изменению или свержению конституционного строя в Украине. Лидер партии тут же заявил, что это "полный абсурд".

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Теги: проверка, терроризм, Надежда Савченко, переворот, следствие, полиграф
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