Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
11.06.2018, 09:42

Сегодня в Берлине состоится встреча в нормандском формате

Сегодня в Берлине состоится встреча в нормандском формате - Фото
Вилла МИД Германии "Борзиг" (фото - linguist-in-waiting.com)

Сегодня впервые с февраля 2017-го пройдет встреча министров иностранных дел стран-участниц переговорного процесса об "урегулировании" войны в Донбассе

Реклама
Реклама

Сегодня вечером, 11 июня, министры иностранных дел так называемого нормандского переговорного формата (Украина, Германия, Франция и РФ) встретятся на официальной вилле главы немецкого МИД в пригороде Берлина.

На повестке дня у Павла Климкина, Хайко Мааса (Германия), Жан-Ива ле Дриана (Франция) и Сергея Лаврова (РФ) - обсуждение нынешнего состояния минских соглашений, а также рассмотрение вариантов введения на временно оккупированную часть Донбасса миротворцев ООН.

"Все СМИ говорят о (саммите КНДР-США в) Сингапуре, а нам свое делать: реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и реальные выборы, организованные Украиной и международным сообществом (в Донбассе) - это путь к миру", - написал у себя в Twitter Климкин, для которого это будет уже 30-й визит в ФРГ.

Немецкий министр Маас в мае съездил в Москву на встречу с Лавровым, а на рубеже весны и леты посетил Киев, где встретился с руководством Украины, после чего побывал на линии разграничения в Донбассе.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 11.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Хайко Маас, война в донбассе, Сергей Лавров, павел климкин, миротворцы, нормандский формат, Жан-Ив Ле Дриан
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Как в тюрьме": что говорят луганчане о новых запретах боевиков
Общество "Как в тюрьме": что говорят луганчане о новых запретах боевиков
Мураевские откровения. Детально о "террористах" и проверке фактов
Политика Мураевские откровения. Детально о "террористах" и проверке фактов
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 