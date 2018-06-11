Сегодня в Берлине состоится встреча в нормандском формате

Вилла МИД Германии "Борзиг" (фото - linguist-in-waiting.com)

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Сегодня впервые с февраля 2017-го пройдет встреча министров иностранных дел стран-участниц переговорного процесса об "урегулировании" войны в Донбассе

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Сегодня вечером, 11 июня, министры иностранных дел так называемого нормандского переговорного формата (Украина, Германия, Франция и РФ) встретятся на официальной вилле главы немецкого МИД в пригороде Берлина.

На повестке дня у Павла Климкина, Хайко Мааса (Германия), Жан-Ива ле Дриана (Франция) и Сергея Лаврова (РФ) - обсуждение нынешнего состояния минских соглашений, а также рассмотрение вариантов введения на временно оккупированную часть Донбасса миротворцев ООН.

"Все СМИ говорят о (саммите КНДР-США в) Сингапуре, а нам свое делать: реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и реальные выборы, организованные Украиной и международным сообществом (в Донбассе) - это путь к миру", - написал у себя в Twitter Климкин, для которого это будет уже 30-й визит в ФРГ.

Немецкий министр Маас в мае съездил в Москву на встречу с Лавровым, а на рубеже весны и леты посетил Киев, где встретился с руководством Украины, после чего побывал на линии разграничения в Донбассе.