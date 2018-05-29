Сегодня в Нью-Йорке Климкин выступит на Совбезе ООН

Министр иностранных дел Павел Климкин находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, где сегодня примет участие в брифинге Совета безопасности ООН под председательством главы МИД Польши Яцека Чапутовича. Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Цель визита - "очередная возможность для привлечения внимания членов Совбеза и международного сообщества к российской агрессии против Украины и нарушениям РФ международного гуманитарного права и прав человека".
В заседании примут участие замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, помощник замгенсека по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, а также глава наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан.
Смотрите также: Заседание СБ ООН по агрессии РФ в Украине (апрель 2014 года)
Также в Нью-Йорке Климкин встретится с иностранными партнерами и руководством ООН.