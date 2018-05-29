Сегодня в Нью-Йорке Климкин выступит на Совбезе ООН

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Глава внешнеполитического ведомства среди прочих поднимет вопрос освобождения из российской тюрьмы украинского политзаключенного Олега Сенцова

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Министр иностранных дел Павел Климкин находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, где сегодня примет участие в брифинге Совета безопасности ООН под председательством главы МИД Польши Яцека Чапутовича. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Цель визита - "очередная возможность для привлечения внимания членов Совбеза и международного сообщества к ​​российской агрессии против Украины и нарушениям РФ международного гуманитарного права и прав человека".

В заседании примут участие замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, помощник замгенсека по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, а также глава наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан.

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Также в Нью-Йорке Климкин встретится с иностранными партнерами и руководством ООН.