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11.06.2018, 06:07

Семья Сенцова не просила Путина освободить его

Семья Сенцова не просила Путина освободить его - Фото
Олег Сенцов (фото - скриншот видео)

Узник Кремля голодает уже 29-й день

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Семья украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова не обращалась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой его освободить. Об этом заявила сестра Сенцова Наталья Каплан, сообщает Hromadske.ua.

"Я такого не говорила, и мы ни о чем Путина не просили", - сказала она.

Ранее британское издание The Guardian опубликовало информацию со ссылкой на Каплан о том, что она якобы попросила Путина освободить Олега Сенцова накануне чемпионата мира по футболу.

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"У нас осталось очень мало времени, и я действительно надеюсь, что Путин примет решение освободить его и всех украинских политзаключенных перед чемпионатом мира", - такую ​​цитату Каплан приводит издание.

"Все вопросы к ним, я не знаю, откуда они это взяли, но о Путине я точно ничего не говорила", - подчеркнула Каплан.

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму. 31 мая объявил голодовку украинский политзаключенный Александр Кольченко с требованием освободить Сенцова. 4 июня Кольченко попал в медсанчасть.

Адвокат Ольга Динзе заявила, что после более трех недель голодовки состояние Сенцова стремительно ухудшается.

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Теги: владимир путин, Олег Сенцов, наталья каплан
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