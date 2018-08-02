Семья Шеремета подала в суд на генпрокурора Луценко

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Жена погибшего журналиста Павла Шеремета Елена Притула заявила о бездействии Генпрокуратуры

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Семья погибшего журналиста Павла Шеремета подала в суд на бездействие генерального прокурора Юрия Луценко в деле об убийстве двухлетней давности. Об этом сообщает Украинская правда.



Согласно сообщению, адвокат семьи Андрей Мамалыга подал заявление в Печерский райсуд Киева, в котором редактор УП, вдова Шеремета Елена Притула требует признать ее потерпевшей стороной.



Притула считает, что взрыв на углу улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, в результате которого 20 июля 2016 года погиб ее муж, был террористическим актом.



"Дерзость, с которой действовали террористы, указывает, что целью преступления было не убийство Павла Шеремета, а получение психологического эффекта в виде паники и угнетенности свидетелей теракта, телезрителей и близких погибшего Павла Шеремета в собственной безопасности", - сказано в заявлении.

Отмечается, что "преступление совершено с целью запугивания как всего населения, так и журналистов в частности".

Ранее, 20 июля, мать журналиста Павла Шеремета Людмила заявила, что убийство ее сына не будет раскрыто.

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20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

8 февраля 2017 года глава МВД Арсен Аваков сказал, что следствие "выявило данные" о тех, кто может быть замешан в убийстве. Виновные в преступлении до сих пор не найдены.

20 июля 2018 года первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что следствие "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но пока ее не идентифицировало".

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