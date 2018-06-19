Сенат США предложил выделить Украине $200 млн в 2019 году

Флаг США Фото: pixabay.com

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25 мая палата представителей американского Конгресса проголосовала за выделение $250 млн на помощь Украине

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Сенат утвердил оборонный бюджет США на 2019 год общим объемом $716 млрд, из которых $200 млн предусмотрены на помощь Украине. Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

В принятом законопроекте в разделе 1233 "Продолжение инициативы поддержки Украины в сфере безопасности" указано, что "на 2019 финансовый год предусмотрено $200 млн".

Также в законопроекте говорится о необходимости продолжать поддержку Украины в сфере безопасности. Сюда включается предоставление летального оружия оборонного характера и содействие необходимым институциональным реформам в области обороны.

25 мая палата представителей американского Конгресса проголосовала за выделение $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности в рамках законопроекта об оборонном бюджете США на 2019 год.

Перед подачей на подпись Дональду Трампу версии проекта бюджета США на 2019 год на нужды национальной обороны, принятые Сенатом и Конгрессом, должны быть согласованы и сведены в один документ, который будет повторно проголосован обеими палатами Конгресса.