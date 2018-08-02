Сенат США согласился предоставить Украине $250 млн на оборону

Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

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На летальные виды вооружений должно быть направлено $50 млн

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После палаты представителей Сенат США поддержал выделение $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

"Сенат США принял ранее проголосованный палатой представителей проект закона о бюджете США на 2019 од гна нужды национальной обороны, которым санкционировано выделение Министерству обороны США $250 млн для предоставления помощи Украине в сфере безопасности. Из указанной суммы $50 млн должно быть направлено на летальные виды вооружений", - отмечается в сообщении.

В документ включены основные положения проекта закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности, который, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией.

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"Подтверждается также приверженность Соединенных Штатов Америки Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО", - говорится в сообщении.

Государственном департаменту поручается представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки.

Закон о бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны вступит в силу после подписания президентом США Дональдом Трампом.

8 мая 2018 года сообщалось, что в проекте бюджета США на 2019 год заложено $250 млн для Украины.