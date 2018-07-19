Сенцов ждет от Украины активизации по политзаключенным - адвокат

Украинский политзаключенный Олег Сенцов считает, что украинская власть "должна активнее продавливать ситуацию с освобождением остальных политзаключенных". Об этом в Facebook написал журналист Радио Свобода Антон Наумлюк со ссылкой на адвоката Сенцова Дмитрия Динзе.
По словам журналиста, Сенцов выразил недоумение, "почему закончилась активная кампания поддержки украинских политзаключенных со стороны Украины и уполномоченного Верховной Рады Людмилы Денисовой".
"Сенцов считает, что украинская сторона должна активнее продавливать ситуацию с освобождением остальных политзаключенных", - передал Наумлюк слова адвоката.
Недавно мать Сенцова Людмила написала президенту РФ Владимиру Путину ходатайство о помиловании.