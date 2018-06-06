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06.06.2018, 12:49

Сенцов на пределе, могут начать принудительно кормить - адвокат

Сенцов на пределе, могут начать принудительно кормить - адвокат - Фото
Олег Сенцов

Врачи "не могут позволить", чтобы Олег Сенцов умер в колонии, поэтому могут решить начать принудительное кормление

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Состояние политзаключенного украинца Олега Сенцова после более трех недель голодовки стремительно ухудшается, сейчас он находится на пределе. Об этом рассказала адвокат Ольга Динзе со слов другого адвоката Дмитрия Динзе, который виделся с Сенцовым в колонии, передает УНИАН

Сенцова недавно обследовали в гражданской больнице.

"Его специально вывозили в гражданскую больницу, что является большой редкостью для колонии. Его обследовали - состояние здоровья ухудшается из-за голодовки", - рассказала адвокат.

По словам Динзе, врачи могут принять решение о принудительном кормлении, потому что "они не могут ему позволить умереть в колонии". 

Сегодня, 6 июня, идет 24-й день бессрочной голодовки Олега Сенцова. 

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму. 31 мая объявил голодовку украинский политзаключенный Александр Кольченко с требованием освободить Сенцова. 4 июня Кольченко попал в медсанчасть.

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Теги: состояние здоровья, голодовка, Олег Сенцов, политзаключеннный, принудительное кормление
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