Сенцов написал письмо правозащитникам: полный текст

Сенцов Олег Фото: facebook

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В письме политзаключенный сообщает, что получает достаточную медицинскую помощь и чувствует себя нормально

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Украинский политзаключенный Олег Сенцов, который уже 27 день голодает в российской тюрьме, написал письмо правозащитниками Николаю и Татьяне Щурам. Текст письма опубликовало Hromadske.

В письме Сенцов сообщает, что получает достаточную медицинскую помощь и чувствует себя нормально.

Публикуем текст письма полностью.

«Татьяна и Николай, здравствуйте! Приятно получить от вас письмо с новостями. Спасибо за него и за все, что вы делаете для меня и для Саши. Я знаю, что он теперь тоже в деле, но куда ему с его здоровьем и комплекцией? Но отговаривать, как правильно сказал Буковский, не надо. Если человек решил, то решил.

Я, кстати, не особый фанат творчества Буковского, но очень уважаю его как человека.

Передайте ему огромные поздравления и спасибо за советы. Правда, все это я знал и до того, как начать голодать, так что подготовился к этому осознанному шагу, но все равно спасибо за заботу. Обо мне здесь хорошо заботятся. Врач обследует постоянно, анализы, обследования, капельницы. Как для четвертой недели полета, пилот чувствует себя нормально! Далее посмотрим, но все понимают, что я не отступлю, поэтому готовят варианты дальнейшего сохранения моего здоровья. Так что об этом пока не расстраивайтесь. Меня даже на днях перевели из камеры в местную санчасть лагеря, предоставив отдельную палату. Так что я теперь больной заключенный, а не просто заключенный. :))

Больше в принципе никаких особых новостей нет. Так что пишите, если что интересное, но вы же знаете наши потребности: по сути и на каждый день. Огромные поздравления всем нашим и просто хорошим людям».

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму. 31 мая объявил голодовку украинский политзаключенный Александр Кольченко с требованием освободить Сенцова. 4 июня он попал в медсанчасть. 7 июня Кольченко прекратил голодовку - он принял это решение самостоятельно, потому что очень ослаб. 8 июня стало известно о решении объявить голодовку украинским политзаключенным в РФ Станиславом Клыхом.