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14.08.2018, 14:44

"Делаю, что должен": к Сенцову пустили правозащитницу

"Делаю, что должен": к Сенцову пустили правозащитницу - Фото
Олег Сенцов (фото - Людмила ДенисоваFacebook)

К украинскому политзаключенному пустили правозащитницу Зою Светову и, по ее словам, Сенцов в нормальных условиях, но это не может спасти ему жизнь

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К украинскому политзаключенному Олегу Сенцову пустили российскую правозащитницу Зою Светову. Она говорила с режиссером два часа в присутствии начальника колонии и еще двоих сотрудников, сообщила она телеканалу RTVI.

Сенцов назвал свое состояние предкритическим. 

По словам Световой, он находится в хорошей и чистой четырехместной палате. Врачи не дают никаких прогнозов, но Сенцов им доверяет и они делают то, что могут.

"Но это ситуация, которая не может спасти его жизнь", - сказала правозащитница.

По словам Световой, Сенцов быстро устает, но улыбался и смеялся. Он поблагодарил всех за поддержку и на вопрос, что нужно делать, сказал: "Делай, что должен. Я так делаю".

Сенцов сказал, что продолжает голодовку с той же целью - освобождение всех украинских политзаключенных из российских тюрьм. 

14 мая 2018 года Сенцов начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля его мать написала Путину ходатайство о помиловании.

7 августа в УФСИН России заявили, что состояние здоровья Сенцова "удовлетворительное" и "относительно стабильное". При этом  российский адвокат Дмитрий Динзе утверждает, что политзаключенному все хуже: у него очень низкий пульс и гемоглобин (анемия).

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан со ссылкой на письмо брата сообщила, что тот "почти не встает", "все катастрофически плохо" и "конец близок". Чтобы оставаться в сознании, Сенцов употребляет питательную смесь.

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Теги: голодовка, колония, Олег Сенцов, зоя светова
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