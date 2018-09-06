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06.09.2018, 17:18

Сенцов не подаст прошение о помиловании - омбудсмен Ямала

Сенцов не подаст прошение о помиловании - омбудсмен Ямала - Фото
Олег Сенцов (фото - Facebook Людмила Денисова)

Омбудсмен считает, что состояние Сенцова - относительно удовлетворительное, организм адаптировался к голоданию

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Политзаключенный украинский режиссер Олег Сенцов, которого удерживают в исправительной колонии №8 в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) РФ, не планирует подавать прошение о помиловании. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак, который встретился с Сенцовим, передает ТАСС.

Омбудсмен из РФ отмечает, что Сенцов не намерен прекращать голодовку. Сак заявляет, что состояние режиссера за два последних месяца не изменилось.

"Никаких ходатайств он не писал, и ни к кому он не будет обращаться ... У меня раньше был с ним разговор по этому поводу. Он сказал: "Не буду обращаться, никогда", - сказал Сак.

Омбудсмен подчеркнул, что на его запрос 5 сентября медики дали ему справку о состоянии Сенцова. "Его состояние относительно удовлетворительное для режима, в котором он находится. Видимо, его организм адаптировался к тому режиму, он же молодой еще, но в любое время может дать сбой", - пояснил Сак.

По его словам, Сенцов свободно перемещается по своей палате, она больше 20 кв. метров, спокойно сам ходит в туалет, жалоб на медперсонал и действия сотрудников ВК нет.

Размещенная на сайте Белого дома электронная петиция в поддержку украинского политзаключенного в России Олега Сенцова и других узников Кремля набрала необходимые для рассмотрения президентом США Дональдом Трампом 100 тысяч подписей пользователей.

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Теги: политзаключенные, голодовка, Олег Сенцов
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