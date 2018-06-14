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14.06.2018, 07:29

30-й день голодовки Сенцова: узник России попал в реанимацию

30-й день голодовки Сенцова: узник России попал в реанимацию - Фото
Олег Сенцов (фото - скриншот с видео)

Пока неизвестно, применяли ли к украинскому политзаключенному принудительное кормление

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Украинского режиссера Олега Сенцова, который незаконно удерживается в тюрьме РФ и голодает с 14 мая, в пятницу увозили в реанимацию. Сейчас он находится в медсанчасти колонии, но прекращать голодовку не собирается. Об этом рассказала сестра политзаключенного Наталья Каплан, передает Крым.Реалии.

"По информации от российской правозащитницы Зои Световой, которая договорилась на видеозвонок с Олегом, в пятницу его увозили в реанимацию. Сейчас он находится в медчасти", - сообщила сестра.

По ее словам, достоверно о его здоровье пока ничего не известно, в конце недели к нему поедет адвокат и "будет что-то больше понятно".

Также она сказала, что пока ни у кого нет информации, применяли ли к нему принудительное кормление.

"Сдаваться он не собирается, умирать не собирается, но и отступать от условий голодания тоже", - подчеркнула Каплан. 

Сегодня, 14 июня, исполняется ровно месяц, как Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских узников Кремля. В его поддержку украинцы в Австралии и США анонсировали однодневную голодовку 13 июня, хотя ранее сам Сенцов просил не делать этого ради него.

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Теги: медсанчасть, реанимация, Олег Сенцов, сенцов в реанимации, политзаключенные, политзаключенный
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