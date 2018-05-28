Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.05.2018, 23:35

Сенцов согласен на поддерживающую терапию во время голодовки - РФ

Сенцов согласен на поддерживающую терапию во время голодовки - РФ - Фото
Олег Сенцов

В исполнительной службе РФ назвали состояние украинского политзаключенного во время голодовки удовлетворительным

Реклама
Реклама

Федеральная служба исполнения наказаний страны-агрессора РФ заявила, что украинский режиссер, незаконно удерживаемый в России, Олег Сенцов, который голодает уже 15 дней, согласился на поддерживающую терапию. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ФСИН РФ.

Согласно сообщению, украинский политзаключенный "находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения".

Отмечается, что он "начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие".

Также ФСИН заявляет, что за время отказа от пищи "ухудшения общего состояния здоровья Сенцова не зарегистрировано" и оно "удовлетворительное".

В ведомстве подчеркнули, что Сенцову регулярно рассказывают о "негативных последствиях для организма, наступающих при длительном голодании".

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку: режиссер требует отпустить всех незаконно задержанных украинцев, которые находятся в России и во временно оккупированном Крыму. Он заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.

Смотрите также: В сеть выложили документальный фильм об Олеге Сенцове

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 28.05.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: бессрочная голодовка, голодовка, Олег Сенцов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Смерть Веджие Кашка: неизвестные изъяли записи видеокамер
Политика Смерть Веджие Кашка: неизвестные изъяли записи видеокамер
Оккупанты в Крыму задержали украинца: якобы за продажу оружия
Проишествия Оккупанты в Крыму задержали украинца: якобы за продажу оружия
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 