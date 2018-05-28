Сенцов согласен на поддерживающую терапию во время голодовки - РФ

Олег Сенцов

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В исполнительной службе РФ назвали состояние украинского политзаключенного во время голодовки удовлетворительным

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Федеральная служба исполнения наказаний страны-агрессора РФ заявила, что украинский режиссер, незаконно удерживаемый в России, Олег Сенцов, который голодает уже 15 дней, согласился на поддерживающую терапию. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ФСИН РФ.

Согласно сообщению, украинский политзаключенный "находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения".

Отмечается, что он "начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие".

Также ФСИН заявляет, что за время отказа от пищи "ухудшения общего состояния здоровья Сенцова не зарегистрировано" и оно "удовлетворительное".

В ведомстве подчеркнули, что Сенцову регулярно рассказывают о "негативных последствиях для организма, наступающих при длительном голодании".

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку: режиссер требует отпустить всех незаконно задержанных украинцев, которые находятся в России и во временно оккупированном Крыму. Он заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.

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